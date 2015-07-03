بالصور.. تشييع جثمان شهيد سوهاج وسط هتافات تندد بالإرهاب

وسط حالة من الحزن شيع أهالى قرية القنابرة دائرة مركز سوهاج شهيد الواجب الجندى أحمد محمد عبد التواب، والذى استشهد أثناء أداء الواجب بمنطقة الشيخ زويد بشمال سيناء على يد عناصر إرهابية.

وردد الأهالى وهتافات تندد بالإرهاب وتطالب باستكمال القصاص وتطهير سيناء بصفة خاصة من عناصر الإرهاب ومصر بصفة عامة من كل من يساعد ويمول تلك العناصر القذرة التى تقتل فلذات أكبادهم خير أجناد الأرض.

يذكر أن مطار سوهاج الدولى استقبل اليوم الجثامين الطاهرة لعدد 3 شهداء من أسيوط وسوهاج حيث إقامة المراسم الكاملة للشهداء الثلاثة داخل المطار وهم: الجندى شهيد مصطفى بهجت حسن إبراهيم البدارى محافظة أسيوط، والجندى شهيد عماد سعد محمد على القوصية أسيوط.

وكان فى استقبال جثامين الشهداء الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، واللواء أحمد شاهين، حكمدار المديرية نائبًا عن مدير أمن سوهاج اللواء إبراهيم صابر، والعقيد نبيل شحاتة، المستشار العسكرى لمحافظة سوهاج، وأهالى الشهداء بسوهاج وأسيوط.



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جنازة عسكرية لشهداء الواجب



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والد الشهيد وأشقائه فى حالة حزن



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شقيق الشهيد فى حالة حزن شديد



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والد الشهيد يستقبل العزاء من أهالى القرية



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أهالى القرية بدوار العائلة



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مراسم الجنازة العسكرية بمطار سوهاج



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محافظ سوهاج والمستشار العسكرى والحكمدار يقدمون واجب العزاء



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لحظة وصول جثامين الشهداء مطار سوهاج



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جثمان أحد شهداء أسيوط بمطار سوهاج