إطلاق اسم ممرضتين ضحايا حريق صيدناوى بالزقازيق على مركز التمريض

قرر الدكتور أشرف الشيحى، رئيس جامعة الزقازيق، إطلاق أسماء الممرضتين اللتين استشهدتا فى حريق مستشفى صيدوناى الذى وقع قبل صلاة المغرب اليوم، على قاعتى تدريب مركز التمريض بالمستشفى.

وأكدت الجامعة، فى بيان لها، أن الحادث قدرى ولا تملك إدارة الجامعة سوى تقديم واجب العزاء للمتوفين، مؤكدة أن حريقًا وقع بمبنى العلاج الاقتصادى، مما أدى لانبعاث أدخنة كثيفة فى قطاع العمليات فتعرض المتواجدون بالمكان لاختناقات، وهرعت إدارة الجامعة فور علمها بالحادث والحماية المدينة وقامت بنقل المصابين إلى مستشفى الطوارئ لإنقاذهم إلا أنه توفى 4 منهم خلال إنقاذهم.

فيما أفادت إدارة مبنى العلاج الاقتصادى عبر صفحتها الرسمية أنه: "حدث ماس كهربائى بغرفة التمريض داخل جناح العمليات بالدور الرابع مما نتج عنه حريق ضخم وانبعاث شديد للدخان داخل الجناح بأكمله أثناء إجراء عمليات لبعض المرضى، نتج عن الحريق وفاة اثنين من هيئة التمريض واثنين من المرضى".

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