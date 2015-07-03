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ميناء دمياط يستقبل 46 سفينة متنوعة خلال أسبوع

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ميناء دمياط يستقبل 46 سفينة متنوعة خلال أسبوع ميناء دمياط يستقبل 46 سفينة متنوعة خلال أسبوع
قال ممدوح الشيطى، المتحدث الإعلامى لهيئة ميناء دمياط، إن إجمالى سفن الحاويات التى وصلت للميناء خلال هذا الأسبوع بلغت 24 سفينة حاويات، وإن الميناء استقبل 22 سفينة بضائع عامة من مختلف الأنواع، كما غادر الميناء خلال نفس الأسبوع عدد 22 سفينة حاويات وعدد 20 سفينة بضائع عامة.

كما صرح الشيطى بأن الميناء استقبل خلال الأسبوع السفينة (GREAT WELTH) محملة بكمية 63000 طن قمح، والسفينة (KATAGLAN WISDOM) محملة بكمية 29699 طن ذرة، والسفينة (CRUX) محملة بكمية 31452 طن ذرة، والسفينة (DURVCA) محملة بكمية 6300 طن زيت.. وفى السياق نفسه أضاف الشيطى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال بالميناء يبلغ اليوم 62751 طن قمح.

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مصر 365