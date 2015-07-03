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بالفيديو والصور.. والدة شهيد القنطرة بالإسماعيلية تطالب بحق الشهداء

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طالبت حنان حلمى بخيت، والدة الشهيد أبانوب صابر جاب الله، الرئيس السيسى بحق الشهداء قائلة: "المسلم زى المسيحى".

وأضافت أن ابنها الشهيد كان يتحدث معها يوميًا فى التليفون ويقول لها "إن الإرهابيين يختبئون فى المساجد ويطلقون علينا النيران ونحن نقتلهم".

وأكدت والدة الشهيد أن ابنها طلب منها أن تردد "تحيا " فى كل مرة يتحدث معها فى التليفون.
>ودعت والدة الشهيد لابنها "إن ربنا يفرح قلبه مثلما فرح قلوب كل المصريين بعد استهدافهم للإرهابيين فى سيناء"، كما دعت لجيش مصر بالنصر.

وذكرت أن الشهيد قال لها: "ان زملائى وضباطى يقفون فى ظهرنا ويدافعون عن جيش مصر". وتابعت والدة الشهيد: "مش عاوزة حاجة إلا حق الشهداء ووالده الآن يرقد مشلولًا نتيجة صدمته فى خبر استشهاد ابنه".
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اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
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مصر 365

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