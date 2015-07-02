بدء الاجتماع الاستثنائى لوزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجى

بدأ وزراء الداخلية فى دول مجلس التعاون الخليجى اجتماعا استثنائيا مساء اليوم الخميس ، لمناقشة آخر التطورات والمستجدات الأمنية المشتركة فى ضوء حادث التفجير الإرهابى فى مسجد الإمام الصادق فى الكويت.

ويناقش الوزراء ، خلال اجتماعهم فى مطار الكويت ، الأعمال الارهابية التى استهدفت دور العبادة فى دول الخليج بهدف بث الفتنة وإشاعة الفرقة وشق الصف وزعزعة الأمن والاستقرار وترويع الامنين وقتل وجرح الأبرياء.

وحضر الاجتماع الاستثنائى ، ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزير آل سعود ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطرى الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثانى ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتى الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح.

كما حضره نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الإمارتى الشيخ سيف بن زايد آل نهيان ووزير الداخلية بمملكة البحرين الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة ووزير الداخلية بسلطنة عمان حمود بن فيصل البوسعيدى إضافة الى الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزيانى .

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