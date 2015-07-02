مستشار ولى عهد دبى يحصل على "وسام الإمارات للعمل الإنسانى"

قال الدكتور جمال سند السويدى، المستشار السياسى للفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة فى دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة حصوله على "وسام الإمارات للعمل الإنسانى" من "ملتقى زايد الإنسانى" خلال فعاليات دورته السادسة، التى استضافها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية: "إن هذا الوسام يمثل له قيمة كبيرة، لارتباطه بملتقى يحمل اسم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان- رحمه الله- الذى يمثل رمزًا للخير والعمل الإنسانى فى العالم كله".

وأكد الدكتور جمال السويدى، مدير مركز الإمارات للدراسات الاستراتيجية، وأستاذ العلوم السياسية فى كل من جامعة الإمارات، وجامعة ويسكونسن الأمريكية، فى رساله له تلقى- "اليوم السابع" نسخة منها- أن حصوله على هذا الوسام سيدفعه لبذل المزيد من الجهود لتعزيز العمل الإنسانى والتطوعى.

يذكر أن الدكتور جمال سند السويدى ساهم فى تأليف وإعداد العديد من الكتب والدراسات، حيث شارك ديفيد جارنم ومارك تسلر فى تأليف كتاب "الديمقراطية والحرب والسلام فى الشرق الأوسط" بالإضافة إلى إعداد كتاب "حرب اليمن 1994: الأسباب والنتائج"، وإعداد كتاب "إيران والخليج: البحث عن الاستقرار"، كما ساهم أيضًا فى تأليف كتاب "مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مشارف القرن الحادى والعشرين" وصدر له فى عام 2013 كتاب "وسائل التواصل الاجتماعى ودورها فى التحولات المستقبلية: من القبيلة إلى الفيس بوك".

وانتهى الدكتور جمال السويدى مؤخرًا من كتابه "السراب" والذى يرصد تاريخ انتشار ظاهرة التطرف والعنف والإرهاب الفكرى والمادى، من خلال العصابات والفرق والتنظيمات المعروفة بالانحراف والتطرف، وإن اختلفت الأسماء وتعددت الأشكال، وينتهى بالفشل لعزلته الفكرية، وانغلاقها على ذاتها وعجزها عن التطلع إلى أفضلية فى أى منحى من مناحى الحياة.