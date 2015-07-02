إشاعة حمل "سيدة الصعيد" بـ27 جنينا كاذب.. الست طلع حملها عنقودى

على طريقة فيلم "إشاعة حب" تداولت مواقع التواصل الاجتماعى موضوع حمل سيدة من الصعيد فى 27 جنينا، وذلك عند شعورها ببعض الألم بالبطن وذهابها للمستشفى وفؤجئت بأن بتشخيص الطبيب بأنها حامل بـ27 جنينا، وأن حالتها نادرة.

وعن التفسير العلمى يقول الدكتور عمرو حسن، استشارى النساء والتوليد بقصر العينى، إن حالة السيدة التى تداولتها مواقع التواصل الاجتماعى على أنها حامل بـ27 جنينا، علميا لا يصلح للمرأة أن تحمل فى أكثر هذا العدد من الأجنة".

ويستكمل د.عمرو قائلا "عملية حدوث التبويض للمرأة ينتج عنها بويضة واحدة فى أغلب الحالات، ولكن فى حالة تعطى المرأة لبعض المنشطات التبويض من الممكن أن يصل عدد البويضات إلى 5 أو 6 كحد أقصى وليس ذلك العدد المذكور.

ويستكمل د. عمرو قائلا: حالة هذه السيدة حامل فى حمل يسمى "حمل عنقودى أو حويصلى"، والذى تم تسميته بهذا الاسم نظرا لأن الرحم بدلا من أن يكون داخله جنينا يكون بداخلة حويصلات على شكل عنقود العنب.

ويتابع د. عمرو قائلا "الحمل العنقودى هو حالة تحدث واحد كل ألف سيدة حامل، خاصة بين السيدات أقل من عمر العشرين أو الأكبر من عمر الأربعين والسيدات التى سبق أن حدث لهن حمل عنقودى".

وأضاف د. عمرو قائلا "الحمل العنقودى لا يكتمل لأنه لا يوجد جنين بالرحم ويتم التدخل الطبى بإنهاء الحمل ويتطلب بعد ذلك المتابعة الطبية الجيدة للسيدة عقب إنهاء الحمل لاستبعاد وجود أورام بالرحم".