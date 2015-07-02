تنظيم داعش «ينسف» تمثال اثري ضخم في تدمر السورية

صرح مدير الآثار والمتاحف السورية الخميس 2 يوليوأن تنظيم داعش دمر تمثال أسد اللات الذي كان موجودا في حديقة متحف مدينة تدمر في وسط سوريا

وأكد مسؤول الآثار السورية مأمون عبد الكريم علي أن تنظيم داعش قام بتدمير تمثال أسد اللات، وهو قطعة فريدة بارتفاع أكثر من ثلاثة أمتار وتزن قرابة 15 طنا، مضيفا أنها الجريمة الأكبر التي ارتكبها في حق آثار تدمر.

والتمثال الضخم الذي دمره التنظيم المسلح مصنوع من الحجر الكلسي الطري ويعود الى القرن الأول قبل الميلاد.

وقال عبد الكريم، “غطينا التمثال بلوحة حديدية ووضعنا حوله أكياسا من الرمل لحمايته من القصف، مشيرا إلى أنهم لم يكونوا يتصورون سيطرة تنظيم “الدولة الاسلامية” على تدمر وآثارها.