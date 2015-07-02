إسرائيل تطور منظومة "العصا السحرية" لمواجهة مخاطر حماس وحزب الله

أجرت الصناعات العسكرية الإسرائيلية عدة تجارب خلال الأيام القليلة الماضية على منظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ قصيرة المدى بغية تحسين أداء هذه المنظومة بسبب مساعى حماس وحزب الله لتطوير منظوماتهما الصاروخية.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن التجارب كللت بالنجاح ، وانها تاتى ضمن مشروع شامل تنفذه الأجهزة الأمنية للتصدى للتهديد الصاروخى على كافة اشكاله، وقالت الإذاعة بأن منظومة العصا السحرية للمدى المتوسط يجرى تطويرها على قدم وساق بمشاركة الشركة الأمريكية ريثيون .

وتابعت أن خلفية المساعى لتحسين اداء هذه المنظومة تعود إلى المساعى التى تبذلها حركتا حماس فى الجنوب وحزب الله فى الشمال لتطوير منظومات الصواريخ الموجودة لديهما وذلك فى اطار استخلاص العبر من عملية الجرف الصامد التى وقعت الصيف الماضى .

وأشارت إلى أن هاتين الحركتين قامتا خلال هذه المواجهة بدراسة القدرات الدفاعية الإسرائيلية وانهما تقومان حاليا بعد عام من المعركة بالتزود بالصواريخ بعيدة المدى أما عن طريق جهة خارجية أو عن طريق الصناعة المحلية وذلك بغية التغلب على قدرات منظومة القبة الحديدية .

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