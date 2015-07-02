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انتهاء مهمة طائرات اف 16 البلجيكية ضد تنظيم "داعش"

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انتهاء مهمة طائرات اف 16 البلجيكية ضد تنظيم "داعش" انتهاء مهمة طائرات اف 16 البلجيكية ضد تنظيم "داعش"
عادت ست مقاتلات اف 16 بلجيكية كانت تشارك فى مهمة التحالف الدولى لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية بقيادة واشنطن، الخميس إلى بلجيكا بعد تسعة أشهر من العمليات فى العراق انطلاقا من الأردن.

ولأسباب تتعلق بالاقتصاد فى موازنة الدفاع قررتها حكومة رئيس الوزراء شارل ميشال لم تمدد العملية التى بدأت فى سبتمبر، وكانت الطائرات متمركزة فى الأردن وحطت بعد الظهر فى قاعدة فلورين (جنوب) وفقا لصور بثها التلفزيون البلجيكي.

ووفقا لأرقام نشرت مطلع يونيو نقلتها وكالة الانباء البلجيكية قامت الطائرات ب726 طلعة على 3210 ساعة ونفذت 141 "غارة" على مواقع للجهاديين فى العراق فقط.

وكانت الأهداف قطع مدفعية ومركز قيادة للتنظيم المتطرف ومصنع لإنتاج القنابل وفقا لمعلومات من وزارة الدفاع نشرتها الوكالة.
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