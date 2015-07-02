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اليونسكو تدرج مدينتى "صنعاء" و"شبام" ضمن لائحة التراث العالمى المهدد

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اليونسكو تدرج مدينتى "صنعاء" و"شبام" ضمن لائحة التراث العالمى المهدد اليونسكو تدرج مدينتى "صنعاء" و"شبام" ضمن لائحة التراث العالمى المهدد
أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) مدينتى صنعاء وشبام (وسط اليمن) ، المهددتان نتيجة المواجهات بين المتمردين والقوات الحكومية ، ضمن لائحة التراث العالمى المهدد.

وأفادت المنظمة الأممية ، فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" ، بأن مدينة صنعاء القديمة (عاصمة اليمن) تعرضت لأضرار كبرى بسبب النزاع المسلح ، مشيرة إلى أن حى "القاسمي" بمحاذاة حديقة "مقشامة القاسمي" الشهيرة تعرض لأضرار فادحة.

وأعربت المنظمة عن قلقها إزاء الدمار الذى طال ، ولا يزال ، مدينة إسلامية ذات أهمية كبرى تاريخيا وتراثيا.
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