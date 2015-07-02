اليونسكو تدرج مدينتى "صنعاء" و"شبام" ضمن لائحة التراث العالمى المهدد

أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) مدينتى صنعاء وشبام (وسط اليمن) ، المهددتان نتيجة المواجهات بين المتمردين والقوات الحكومية ، ضمن لائحة التراث العالمى المهدد.

وأفادت المنظمة الأممية ، فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" ، بأن مدينة صنعاء القديمة (عاصمة اليمن) تعرضت لأضرار كبرى بسبب النزاع المسلح ، مشيرة إلى أن حى "القاسمي" بمحاذاة حديقة "مقشامة القاسمي" الشهيرة تعرض لأضرار فادحة.

وأعربت المنظمة عن قلقها إزاء الدمار الذى طال ، ولا يزال ، مدينة إسلامية ذات أهمية كبرى تاريخيا وتراثيا.

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