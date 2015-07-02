نتنياهو: خطر إيران على أمن واستقرار المنطقة أشد من تنظيم داعش

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أن هناك خطرا ينجم عن نشاطات تنظيم داعش على حدود إسرائيل الشمالية والجنوبية على حد سواء، حيث يقوم هذا التنظيم بشن أشرس الهجمات على القوات فى سوريا ومصر.

وأضاف نتنياهو، فى تصريحات صحفية له نقلته الإذاعة العامة الإسرائيلية، أن الخطر الكامن فى تطوير القدرات النووية الإيرانية يفوق بعدة أضعاف عن ذلك الذى يشكله تنظيم داعش الإرهابى.

وأشار نتنياهو إلى أنه يجب التصدى للنشاطات الإيرانية ولتلك التى يقوم بها داعش فى آن واحد، وبعث نتنياهو بتعازيه لمصر حكومة وشعبا على سقوط الضحايا فى صفوف قوات الأمن المصرية فى محاربتها للعناصر الإرهابية.