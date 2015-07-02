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زعيم الحوثيين يحث انصاره على مواصلة القتال فى جميع الجبهات

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زعيم الحوثيين يحث انصاره على مواصلة القتال فى جميع الجبهات زعيم الحوثيين يحث انصاره على مواصلة القتال فى جميع الجبهات
حث زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، اتباعه على مواصلة القتال فى جميع الجبهات.

وقال الحوثى فى خطاب تلفزيوني، بثته قناة المسيرة التابعة للحوثيين مساء اليوم الخميس، ان المعارك التى تخوضها جماعته هى "جهاد مقدس ضد عناصر القاعدة وضد العدوان الذى تشنه المملكة العربية على اليمن."

وأضاف الحوثى مخاطبا اتباعه "لولا جهادكم لكانت امريكا والنظام السعودى وعملائهم فى الداخل قد تمكنوا من السيطرة على اليمن وقاموا بنهب ممتلكاته ومقدراته ولكان الحال كما هو فى الموصل والانبار."

وأوضح الحوثى أن المعركة التى تخوضها جماعته هى "معركة الحرية والاستقلال والكرامة والشرف."

ويأتى خطاب الحوثى فى الوقت الذى تخوض فيه جماعته مواجهات عنيفة ضد مقاتلى المقاومة الشعبية الموالية للرئيس اليمنى عبدربه منصور هادي، وبعد يوم واحد من اعلان الامم المتحدة رفع الحالة الانسانية فى اليمن الى المرتبة الثالثة جراء تدهور الوضع الانسانى فى البلد بشكل غير مسبوق.
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مصر 365

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