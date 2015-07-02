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مسئول بوزارة الدفاع الإسرائيلية: السيسى عسكرى قوى ويحارب الإرهاب وحده

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مسئول بوزارة الدفاع الإسرائيلية: السيسى عسكرى قوى ويحارب الإرهاب وحده مسئول بوزارة الدفاع الإسرائيلية: السيسى عسكرى قوى ويحارب الإرهاب وحده
قال عاموس جلعاد، رئيس الهيئة الأمنية والسياسية بوزارة الدفاع الإسرائيلية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى زعيم عسكرى قوى ويشن وحده حربًا ضد الإرهاب فى .

وأضاف "جلعاد" فى تصريحات خاصة لموقع "واللا" الإسرائيلى، أن حركة حماس بالنسبة لتنظيم داعش الإرهابى الذى وجه أمس هجمات إرهابية ضد مناطق عسكرية تابعة للجيش المصرى يعد تنظيمًا معتدلًا.

وأوضح أن هجوم تنظيم داعش أمس فى شهر رمضان الذى يعد من الشهور المقدسة لدى المسلمين فى العالم يدل على مدى تطرف التنظيم الإرهابى.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو قد أعلن أن مصر وإسرائيل يتعاونان فى محاربة إرهاب داعش.


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