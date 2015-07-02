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"ميسيكا باريس" تقدم تشكيلة "نوا" الجديدة

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"ميسيكا باريس" تقدم تشكيلة "نوا" الجديدة "ميسيكا باريس" تقدم تشكيلة "نوا" الجديدة

الخميس 02-07-2015 16:59

تتميز تشكيلة "نوا" Noa بثلاث قطع متحركة من الألماس ترمز للأمس واليوم والغد، وتمنح قطع التشكيلة لمسة خاصة من الفرادة والرقي. وتُعلَّق قطع الألماس على سوار غير سميك، يجعلها مركز الاهتمام ولفت الأنظار بطريقة ناعمة وبسيطة.
وتعد التشكيلة تعبيراً مثالياً عن روح المرح والسحر التي تتميز بها تصاميم "ميسيكا" Messika، مع لمسات إضافية من التألق والفخامة.
تتوفر مجوهرات "ميسيكا باريس" Messika Paris في مجموعة مختارة من المتاجر الفاخرة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية وقطر والبحرين.
تمثل "ميسيكا" Messika رمزاً للمجوهرات الراقية ذات الطراز الرفيع، من خلال أرقى أنواع الماس والأحجار الكريمة وأجود المواد، إلى جانب الاهتمام بأدق التفاصيل بطريقة عصرية حديثة.

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سيدتي

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