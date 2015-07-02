بالصور.. الجيش يصفي 6 إرهابيين خلال اشتباكات عنيفة جنوب رفح ويتحفظ علي 36 جثه لكشف هويتهم

واصلت القوات المسلحة اليوم الخميس ملاحقتها للعناصر الارهابية من تنظيم بيت المقدس وحاصرت القوات خلية ارهابية من ستة عناصر ترتدي زي العسكري لبيت المقدس وتم قتلهم وضبط اسلحة الية بحوزتهم والتحفظ عليها كما قامت القوات اليوم بتطهير كافة الطرق برفح والشيخ زويد والتي جري تفخيخها من قبل تنظيم بيت المقدس وتم تفجير 5 عبوات ناسفة بالذخيرة الحية وتفكيك 10 عبوات ناسفة وتطهير محيط قسم شرطة الشيخ زويد من الالغام وااهبوات الناسفة ونطهير محيط معسكر الزهور العسكري بالشيخ زويد من اية عبوات ناسفة.

واكدت مصادر امنية بان القوات المسلحة تحفظت حتي اليوم علي 36 جثة من جثث العناصر الارهابية التي قتلتها قوات الجيش امس خلال اشتباكات امس بالشيخ زويد لكشف هويتهم وتم اخذ عينات من الحامض النويي للتعرف علي هوية الجثث واضافت المصادر بان ملامح بعض الجثث عربية واجنبية.

وتابعت المصادر بان القوات المسلحة تمكنت من التحفظ علي كميات كبيرة من الاسلحة والذخيرة الخاصة بالعناصر التكفيرية.