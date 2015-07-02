فريق من نيابة الزقازيق يتوجه للمستشفى الجامعى لمعاينة 4 جثث

قرر المستشار أحمد دعبس، المحامى العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، مساء اليوم الخميس، انتقال فريق من نيابة قسم ثان الزقازيق للتوجه إلى مستشفى الزقازيق الجامعى، لمعاينة 4 جثث، إثر اندلاع حريق بمستشفى صيدناوى.

وتوجه فريق ثانٍ إلى مستشفى صيدناوى لمعاينة المستشفى، وأمر المستشار أحمد دعبس بعمل تحريات المباحث حول الواقعة.

يشار إلى أن "اليوم السابع" حصل على أسماء حالات الوفاة الأربعة فى حريق مستشفى صيدناوى، وهم كل من: ولاء أحمد غريب، 32 سنة، ممرضة، ومقيمة أول الزقازيق، وحكمت السيد منصور، 32 سنة، ممرضة، ومقيمة كفر الحصر، مركز الزقازيق، ورضا فتح الله رمضان، 43 سنة، من ميت غمر، مريض، وأحمد عبد السلام هلال، 33 سنة، سائق، مريض، ومقيم كوم النور بميت غمر.

البداية عندما تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عاطف مهران، مدير البحث الجنائى، يفيد نشوب حريق هائل بمستشفى صيدناوى بالطابق الرابع، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

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