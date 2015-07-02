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للمحجبة :أسرار زيت الخس لشعر صحي وأملس

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للمحجبة :أسرار زيت الخس لشعر صحي وأملس للمحجبة :أسرار زيت الخس لشعر صحي وأملس

الخميس 02-07-2015 18:28

يتأثر الشعر بشكل كبير عند وجود أي خلال في نظامنا الغذائي فيبدأ بالتساقط وتظهر عليه علامات التلف والتعب ، وهي مؤشرات هامة تنذر بضرورة الخضوع لخطوات مدروسة على صعيد الغذاء إضافة إلى ضرورة اللجوء الى التغذية الخارجية من خلال الزيوت ومن أهم الزيوت لعلاج الشعر بعد زيت الزيتون طبعا هو زيت الخس كونه يتمتع بخصائص هامة تساعد على معالجة مشاكل الشعر واعادة الحيوية له .

ويسهم زيت الخس في تحسين وتعزيز نمو الشّعر؛ لأنّ زيت الخس غنيّ بفيتامينات E، ويحتوي زيت الخس على مواد مضادّة للأكسدة تساهم في تطويل الشّعر، فزيت الخس يستخدم لتقوية جذور الشّعر.
يعتبر زيت الخس مادة مملّسة للشعر كما يلعب دورا هامة في حماية الشعر من تأثير الشمس ومضارها على الشعر.

طريقة الاستخدام : يبلل الشعر وبعدها يوضع كمية من زيت الخس على فروة الرأس وتدلك ثم يتم تدليك كامل الشعر حتى اطرافه وتركه لمدة ساعة قبل غسله بماء دافىء وليس حار لان الماء الحار مضر بالشعر .

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