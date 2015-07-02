بالصور.. محافظ المنوفية يقدم العزاء لأسرة أحد شهداء سيناء بقرية طاليا

قدم الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية واجب العزاء لأسرة الشهيد ملازم أول محمد أشرف حماد، وبحضور رئيس مركز ومدينة أشمون والمستشار العسكرى بالمحافظة وعدد من القيادات الامنية.

يذكر ان الشهيد هو أحد شهداء الهجمات الارهابية التى وقعت فى سيناء أمس و شيعت جنازته ظهر اليوم من المسجد الكبير بقرية طليا، التابعة لمركزأشمون ويبلغ الشهيد من العمر 24 عاما وهو الولد الوحيد لوالده ولديه 4 شقيقات، واكد عم الشهيد انهم كانوا ينتظرون خطبته فى اجازته القادمة، مشيرا إلى والدته تلقت اخر مكالمة منه الساعة الخامسة .

وأشار محافظ المنوفية الى ان أن التطرف ظاهرة عالمية، والإرهاب لا دين له ولا وطن، وانه فى ظل تلك الظاهرة البغيضه لم تعد القنابل والرصاصات تميز بين عدو ومواطن ومن يعتقد أنه يرتكب جرائم إرهابية للوصول إلى غايته فهو مغيب،لان الله حمى مصر وشعبها وأرضها.