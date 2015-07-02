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مستخدمو مواقع التواصل يبدأون المظاهرة الإلكترونية لدعم الجيش ضد الإرهاب

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مستخدمو مواقع التواصل يبدأون المظاهرة الإلكترونية لدعم الجيش ضد الإرهاب مستخدمو مواقع التواصل يبدأون المظاهرة الإلكترونية لدعم الجيش ضد الإرهاب
بدأ عدد من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى، منذ قليل، تنظيم "مظاهرة إلكترونية"، لمساندة ودعم الجيش المصرى، فى حربه ضد الإرهاب، وتستمر الفعالية حتى الساعة الثانية عشرة صباحًا.

ويأتى تنظيم المظاهرة الإلكترونية والمشاركة فيها عبر هاشتاج "جنود الكنانة خير أجناد الأرض"، وأكد المشاركون أن الحرب ضد الإرهاب لن تنتهى فى يوم وليلة، مشددين على أن جنود البواسل، وشعبها الأبى، لن يتركوا أى بقعة أرض داخل الوطن لتكون فريسة للإرهاب.


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دعوة "المظاهرة الإلكترونية" على فيس بوك

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