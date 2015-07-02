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بالصور.. وفد علماء الطاقة النووية الروس يتفقدون المحطات النووية بالضبعة

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بالصور.. وفد علماء الطاقة النووية الروس يتفقدون المحطات النووية بالضبعة بالصور.. وفد علماء الطاقة النووية الروس يتفقدون المحطات النووية بالضبعة
استقبل الحسينى السنوسى رئيس مدينة الضبعة، نائبا عن اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، اليوم الخميس، للمرة الثانية زيارة وفد الشركة الروسية المتخصصة فى الطاقة النووية، وممثلين عن وزارة الكهرباء المصرية، بأرض مشروع محطات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية المعنية بالمحافظة.

تفقد الوفد الروسى من شركة الطاقة النووية الروسية "روس أتوم" الذى يضم 7 متخصصين فى مجال الطاقة النووية، والدكتور فرحات جمعة فرحات رئيس وفد وزارة الكهرباء، موقع إنشاء المحطة النووية وكذلك تفقد 3 هناجر سيتم تخصيصها كمعامل بأرض الطاقة النووية بالضبعة ومراجعة إجراءات الأمن الصناعى بالهناجر وطرق التأمين، كما تفقد الوفد الاستراحات المخصصة للعاملين بأرض الطاقة النووية.

من جانبه أكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، فى تصريحات صحفية، أن المشروع النووى سيوفر لمصر سنوياً مليار دولار من مصروفات الطاقة، وأن الطاقة المنتجة من المفاعل تكفى نصف استهلاك من الكهرباء.

وأضاف المحافظ أن التجارب الدولية أثبتت أن الاستعانة بالتكنولوجيا النووية هى الطريق الأفضل لتطوير الصناعة الوطنية، والارتقاء بها إلى المستويات العالمية القادرة على نقل الصناعات الوطنية إلى مستويات جديدة من الجودة، وتزيد من قدرتها التنافسية فى السوق العالمى.

وأشاد المحافظ بدور أهالى الضبعة الوطنى بتعاونهم مع كافة الأجهزة بالدولة وثقتهم بالجيش المصرى لتحقيق الحلم النووى هو من أهم أسباب البدء فى المشروع القومى بإقامة محطات الطاقة النووية السلمية لتوليد الكهرباء بالضبعة .

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http://www.youm7.com/story/2015/6/24/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A3%D8%AA%D9%88%D9%85-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7/2238878#.VZWMvvmqqko

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
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