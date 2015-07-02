مساعد وزير الداخلية الأسبق يطالب بمنع زيارات الإخوان وحبسهم انفراديا

طالب اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية الأسبق، بمنع زيارات السجون للقيادات الإخوانية، فضلاً عن التفريق بين القيادات المحبوسة، على أن يكون كل منهم بحبس انفرادى بعيدا عن الآخر، موضحا: "الزيارات فى الوقت الحالى تفتح الباب لنقل التكليفات خارج السجون، ووجودهم متجمعين داخل السجون يمنحهم الفرصة للتخطيط الجماعى".

وأشار "نور الدين" لـ"اليوم السابع"، إلى ضرورة التشديد فى الرقابة على المحاميين المكلفين بالدفاع عنهم، وكذلك التضييق على حضور جلسات محاكماتهم، مشددا: "مصر تخوض حربا، ولا وقت للتهاون أو التسامح"، مطالبا منظمات حقوق الإنسان بضرورة تقدير الظرف الراهن، وأن يعلموا أن ما يحدث مُخطط من تلك القيادات، على حد قوله.

وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق، فى رسالة منه لوزارة الداخلية بضرورة أن يكون هناك ضربات استباقية لأوكار الإرهاب.