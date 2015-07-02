إسرائيل تغلق الطريق 12 المتاخم للحدود المصرية اعتبارًا من فجر الغد

أعلن الجيش الإسرائيلى منذ قليل، إغلاق الطريق رقم 12 المتاخم للحدود مع مصر ، اعتبارًا من الساعة الخامسة من فجر غد الجمعة حتى إشعار آخر.

وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية، أن رئيس هيئة الأركان، الجنرال جادى إيزنكوت، اتخذ هذا القرار فى ظل التقييمات للوضع الأمنى فى الجانب المصرى من الحدود، وتفاديًا لتعرضهم للخطر، موضّحة أن قرار الجنرال إيزنكوت، نال موافقة وزير الدفاع موشيه يعلون.

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