التين يقى من أمراض القلب وسرطان القولون

التين من الفواكه الموسمية التى تحتوى على العديد من الفوائد الصحية، وعلى الرغم من تخوف البعض من تلك الفاكهة كونها تحتوى على عددا عاليا من السعرات الحرارية والتى تساعد على زيادة الوزن.

إلا أن الدكتور خالد يوسف أخصائى السمنة يؤكد أن فوائد التين كافية لمنحة صك الغفران لراغبى النحافة، ويمكنهم تناوله ولكن بقدر محدود بما يسمح بالحصول على فوائدة وتجنب أثاره السلبية على الرشاقة.

>من أهم الفوائد التى يمكن الحصول عليها من تناول التين تبعا لرأى خالد هى ما يمكن تلخيصه فى النقاط التالية:

>- يحتوى التين على نسبة متنوعة من الفيتامينات الهامة لسلامة اعضاء الجسم مثل فيتامين "ب"، وهو من أهم الفيتامينات للحفاظ على سلامة الجهاز العصبى والمحافظة على نسبة الماغنسيوم بالدم.

>- يساعد التين على تحسين عمل الأمعاء والجهاز الهضمى، ويقى من سرطان القولون كما يساعد على علاج حالات الإمساك المزمنة.

>- يحسن من عمل الكلى ويساعد على تخلصها من الحصوات.

>- يساعد على تحسين عمل الجهاز التنفسى، وعلاج مشاكل وأمراض الحلق والقصبة الهوائية.

>- يساعد فى الحفاظ على نسبة البروتين بالجسم.

>- يعمل على خفض نسبة الكوليسترول الضارة بالجسم.

>- يقى من الاصابة بأمراض القلب.

>- - يحتوى على نسبة عالية من البوتاسيوم والتى تساعد فى الوقاية من الاصابة بإرتفاع ضغط الدم.