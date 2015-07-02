"بريانكا تشوبرا" أكثر صرامة

الممثلة "بريانكا تشوبرا"، تمنح نفسها هذه الأيام استراحة بعد تصوير فيلم "غانغاجال 2"، كما أنها تتمرن لدورها بمسلسل أميركي في تلفزيون "إيه بي سي".

لكل الذين يظنون أن التمثيل عمل سهل، نلفت انتباههم إلى ما كانت تقوم به "بريانكا تشوبرا" في الفترة الأخيرة ، حيث كانت تُصوّر مع المخرج "براكاش جها" في فيلم "غانغاجال 2" في "بهوبال" لمدة 14 ساعة يومياً وتعود لبيتها في الثانية ليلاً، لكنها بعد يوم حافل بالعمل المجهد، تتجه إلى صالة التمارين، و السبب أنها تستعد لدورها في المسلسل التلفزيوني الأميركي "كوانتيكو". وبما أن دورها عميلة في "الإف بي آي" فإنه مطلوب منها أن تبدو أكثر صرامة، وأن تقوم ببعض الحركات الخطيرة، حيث تبذل كل جهدها في التمارين لتبدو أقوى ."بريانكا" ستبدأ تصوير "كوانتيكو" في يوليو بأميركا، وسيتم عرضه على قناة "إيه بي سي" في سبتمبر المقبل.