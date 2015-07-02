أخبار عاجلة

صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

"بريانكا تشوبرا" أكثر صرامة

Google+ Print
"بريانكا تشوبرا" أكثر صرامة "بريانكا تشوبرا" أكثر صرامة

الخميس 02-07-2015 16:33

الممثلة "بريانكا تشوبرا"، تمنح نفسها هذه الأيام استراحة بعد تصوير فيلم "غانغاجال 2"، كما أنها تتمرن لدورها بمسلسل أميركي في تلفزيون "إيه بي سي".
لكل الذين يظنون أن التمثيل عمل سهل، نلفت انتباههم إلى ما كانت تقوم به "بريانكا تشوبرا" في الفترة الأخيرة ، حيث كانت تُصوّر مع المخرج "براكاش جها" في فيلم "غانغاجال 2" في "بهوبال" لمدة 14 ساعة يومياً وتعود لبيتها في الثانية ليلاً، لكنها بعد يوم حافل بالعمل المجهد، تتجه إلى صالة التمارين، و السبب أنها تستعد لدورها في المسلسل التلفزيوني الأميركي "كوانتيكو". وبما أن دورها عميلة في "الإف بي آي" فإنه مطلوب منها أن تبدو أكثر صرامة، وأن تقوم ببعض الحركات الخطيرة، حيث تبذل كل جهدها في التمارين لتبدو أقوى ."بريانكا" ستبدأ تصوير "كوانتيكو" في يوليو بأميركا، وسيتم عرضه على قناة "إيه بي سي" في سبتمبر المقبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي