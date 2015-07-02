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شقيقة ضحية حريق مستشفي الشرقية: ولاء رفضت ترك المريض بغرفة العمليات

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شقيقة ضحية حريق مستشفي الشرقية: ولاء رفضت ترك المريض بغرفة العمليات شقيقة ضحية حريق مستشفي الشرقية: ولاء رفضت ترك المريض بغرفة العمليات
قالت شقيقة الممرضة ولاء أحمد غريب، 37 عاما، والتى راحت ضحية حادث حريق مستشفى صيدناوى الجامعى بمدينة الزقازيق اليوم، إن شقيقتها كانت داخل غرفة العمليات هى والممرضة صديقتها ورفضت الهروب من الغرفة فور اندلاع الحريق، وترك المريض داخل غرفة العمليات، وحاولتا إنقاذه إلا أنهما لقيتا مصرعهما وعامل بالمستشفى نتيجة الاختناقات.

وتجمهرت أسرة الضحية أمام المستشفى مطالبين بعدم تشريح الضحية وتسلم جثمانها لدفنة.

وكانت مستشفى صيدناوى شهدت اليوم حادثاً مؤسفاً، إثر اندلاع حريق بغرفة العمليات، مما أسفر عن مصرع 4 وإصابة 5 باختناقات.
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