بالصور.. جنازة شهيد القليوبية تتحول إلى مظاهرة ضد الإرهاب

شيع المئات من أهالى قرية طنط الجزيرة والقرى المجاورة لها عقب صلاة العصر، اليوم، جثمان شهيد الواجب الملازم محمد عادل عبد العظيم وسط جنازة شعبيه مهيبة خرجت من مسجد سيدى إسماعيل بالقرية بحضور عدد من قيادات الداخلية .

وتحولت الجنازة إلى مظاهرة ضد الإرهاب وردد المشيعون هتافات منها: "لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله"، و"يا شهيد نام وارتاح وإحنا نكمل الكفاح"، واكتست القرية بالسواد حزنا على الشهيد.

وأعلن أهالى القرية من كبار وشباب استعدادهم للتضحية بأرواحهم فى الحرب ضد الإرهاب وتأييدهم للحرب التى تشنها قواتنا المسلحة لمواجهة الجماعات الإرهابية فى سيناء مطالبين بفتح باب التطوع فى الجيش للمشاركة فى الحرب التى وصفوها بالمقدسة.

وطالب المهندس عادل عبد العظيم - والد الشهيد - بسرعة القصاص العادل والناجز من الإرهابيين وقادة الجماعات التكفيرية بعدما حرموه من نور عينه، وقال إن الفقيد تميز بحسن الخلق والبر بأفراد أسرته، وتجمعه علاقات طيبة بأهالى القرية وأقرانه وأقاربه والكل يشيد بأخلاقه واحترامه لكن يد الإرهاب الغاشمة تسببت فى غيابه عنهم، مشيرا إلى أن آخر كلماته على صفحته بالفيس بوك كانت "اللهم أحسن خاتمتنا ".

وانخرطت والدة الشهيد فى بكاء شديد وانهارت تماما وظلت تنادى على ابنها وتودعه وطالبت الرئيس عبدالفتاح السيسى بالقصاص من الإرهابيين.

شارك فى الجنازة عددا من القساوسة، وأكدوا أن مصر تواجه حربا ضروس من الجماعات الإرهابية، مشيرين أن جموع المصريين فى خندق واحد ضد التعصب والعنف ووجهوا التحية لأبطال القوات المسلحة الذين يدفعون حياتهم دفاعا عن الوطن.

ونعت محافظة القليوبية باسم محمد عبد الظاهر المحافظ الشهيد وقدمت واجب العزاء لأسرته ولأهالى القرية، وقرر المحافظ إطلاق اسمه على إحدى المدارس الكبرى بالقرية تخليدا لذكراه.

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