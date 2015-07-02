مدينة القنطرة غرب تودع شهيد سيناء والقوات المسلحة تتقبل واجب العزاء

شيع منذ قليل، أهالى الإسماعيلية جثمان الشهيد "أبانوب صابر جاب الله"، شهيد محافظة الإسماعيلية، من كنيسة مارجرجس بالقنطرة غرب، والذى استشهد فى الهجمات الإرهابية على أكمنة الجيش والشرطة أمس الأربعاء بسيناء، من قبل جماعات إرهابية والتى أسفرت عن استشهاد 17 من القوات المسلحة.

وأقام الأهالى الصلاة عليه داخل الكنيسة بحضور قائد الفرقة 18، واللواء طارق شاهين، مساعد مدير الأمن، والعقيد أحمد دسوقى بالفرقة 18، والسيد عامر رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب.

يشار إلى أن الشهيد "أبانوب صابر جاب الله" يبلغ من العمر 20 عامًا، ترتيبه الثالث بين إخوته الأربعة بينهم فتاة، ووالده يعمل موظفًا بمجلس مدينة القنطرة غرب، والشهيد أقام حفل خطوبته على ابنة خاله منذ أن التحق بالخدمة العسكرية وكان ينوى إقامة حفل زفافه فور الانتهاء من التجنيد.

ويقول شقيقه "فادى"، الشقيق الأكبر لهم: إن الشهيد "أبانوب" سافر منذ ما يقرب من شهر ونصف تقريبًا إلى كتيبته فى الشيخ زويد بشمال سيناء وكان دائم الاتصال بنا ليطمئننا عليه وعلى أحواله وكنت أقوم بوداعه كل مرة ولكن هذه المرة كانت مختلفة تمامًا حيث عانقنى بحرارة شديدة وطلب منى أن أدعو له.

وأضاف فادى: "إن شقيقى قبل أيدى والدتى وطلب منها الدعاء له وأن يتم إنهاء خدمته العسكرية على خير وأن باقى أيام وأخلص الجيش وحتعدى على خير".

وقال جيران أبانوب، إن الشهيد كان يتمتع بالأخلاق الطيبة وكان محبوبًا من كل الناس وكان هادئ الطباع.

وقام العديد من ضباط القوات المسلحة بتلقى واجب العزاء مع أسرة الشهيد فى مدافن المسيحيين بالقنطرة غرب.



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