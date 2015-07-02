11 فعل محظور على الموظف الحكومي في قانون الخدمة المدنية الجديد

وافق مجلس الوزراء منذ أيام قليلة على اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد والذي سيتم العمل به قريبا على الموظفين في الجهاز الإداري في مصر، وقد تضمنت اللائحة عدد من التحذيرات والتي يجب على الموظف الابتعاد عنها حتى لا يتعرض لاي مشكلة في عمله.

1- مخالفة قوانين وقواعد العمل داخل المؤسسة التي يعمل بها الموظف.

> 2- القيام بأعمال تتنافي مع الحيدة أثناء وقت العمل الرسمي.

> 3- إفشاء أسرار المؤسسة التي يعمل فيها الموظف أو إفشاء معلومات سرية بدون أذن كتابي من رئيس العمل، وهذا الأمر مستمر حتى بعد نهاية الخدمة.

> 4- الاحتفاظ بالمستندات والوثائق وعدم حفظها في الملفات المخصصة لها في المؤسسة التي يعمل فيها.

> 5- إعطاء أي تصريح الى وسائل الاعلام بدون أذن مباشر من رئيس العمل التابع له.

> 6- أن يجمع بين عمله الحكومي وعمل أخر يؤدي الى عدم قدرته على أداء مهام وظيفته بشكل جيد.

> 7- ممارسة أي أعمال حزبية أو سياسية داخل مكان العمل.

> 8- جمع توقيعات بشكل غير مشروع.

> 9 – تنظيم أجتماعات داخل محل العمل بدون أذن.

> 10- معاملة الجماهير بشكل غير جيد.

> 11- إستغلال النفوذ الوظيفي.