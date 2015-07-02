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عودة حركة القطارات بالمنوفية عقب تفكيك جسم غريب بمحطة قويسنا

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عودة حركة القطارات بالمنوفية عقب تفكيك جسم غريب بمحطة قويسنا عودة حركة القطارات بالمنوفية عقب تفكيك جسم غريب بمحطة قويسنا

صورة أرشيفية

عادت حركة القطارات بمحافظة المنوفية على خط ” القاهرة – الاسكندرية ” عقب توقفها نصف ساعه عقب العثور على جسم غريب بمحطة قويسنا وتم تحرير محضر بالواقعة .

تلقى اللواء مدير أمن المنوفية إخطارا من الرائد حاتم الدهشان رئيس مباحث قويسنا بالعثور على جسم غريب بمحطة قطارات سكة حديد قويسنا .

وبانتقال خبراء المفرقعات تم تفكيك الجسم الغريب وتبين أنه عبارة عن قنبلة هيكيلية مكون من مواسير مياه وتايمر واسلاك وخلوه من اى مواد متفجرة .

وتسبب ذلك فى توقف حركة القطارات نصف ساعة واعادتها مرة اخرى عقب تمشيط المحطة خوفا من وجود اى اجسام اخرى وتم تحرير محضر بالواقعة .

 

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