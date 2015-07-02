أحد زملاء شهيد البدارى: "مصطفى قالى العيد الجاى أحلى.. واستشهد يوم ميلاده"

قال المجند وائل عبد الحى زميل الشهيد مصطفى بهجت، أن الأحداث الإرهابية التى وقعت بشمال سيناء أمس الأربعاء، لن تخيفهم أو تقلل من عزيمتهم.. وتابع: " الاعمال الإرهابية لن تزيدنا إلا قوة وإصرار".

وأضاف لـ"اليوم السابع": "أنا نزلت أجازة ليلة التفجير لمدة أسبوع وبعد ما وصلت البلد فى الصباح لسة رايح أنام التليفون رن، وقالى الصول وليد أن الكمين إتفجر ومصطفى مات".. وتابع: "بالرغم من أننى كنت فى أول يوم فى الأجازة إلا أننى كنت سأرتدي الزى العسكري واذهب الى للكتيبة بجوار زملائى".

واستطرد قائلاً: "معنوياتنا فى الجيش مرتفعة جداً، وما وقع من أعمال إرهابية زادنا قوة وإحنا أشجع من الأول و بينا وبينهم ثأركبير، وعايزين نجيب حق اللى راح".. موضحا أن الشهيد مصطفى كان يحب بيتكلم عن أسرته كتير ويصلى ومحبوب من جميع الضباط والعساكر بالكتيبة.

وبالحديث عن صديقه الشهيد قال: "مصطفى اخويا وأخر مرة سمعت صوته كان أول أمس لما كنا بتتكلم عن رمضان والعيد وما سيفعله بالعيد، مشيرا إلى أنه كان يقول: "العيد الجاى هيكون أحلى عيد".

وما زال أهالي مركز البداري بأسيوط ينتظرون وصول جثمان شهيد العمليات الإرهابية بشمال سيناء المجند مصطفى بهجت من قرية قاو النواورة والذي وصل جثمانة إلى مطار سوهاج الدولى.

يذكر ان الشهيد لديه اخوين صبيان واربعة بنات، وهو حاصل على دبلوم فنى صناعي واخر اجازة له كانت منذ شهرين واخر مكالمة معه منذ اسبوعين ويوافق يوم استشهاده يوم عيد ميلاده.

يذكر أن أسيوط كانت فقدت 3 من أبنائها مجندين وضابط فى العملية الإرهابية التى إستهدفت عدد من الاكمنة التى استهدفت الشيخ زويد ورفح وراح ضحيتها 17من أبناء القوات المسلحة وقتل على اثرها 100 ارهابى.