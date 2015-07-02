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رسالة خطية من الملك سلمان إلى العاهل الأردنى يتسلمها الأمير فيصل

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رسالة خطية من الملك سلمان إلى العاهل الأردنى يتسلمها الأمير فيصل رسالة خطية من الملك سلمان إلى العاهل الأردنى يتسلمها الأمير فيصل
استقبل الأمير فيصل بن الحسين نائب العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى اليوم الخميس سفير لدى الأردن الدكتور سامى بن عبدالله الصالح الذى نقل إلى الملك عبدالله الثانى رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وتناولت الرسالة ، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) ، "علاقات الأخوة بن البلدين والمواقف الثنائية حيال مختلف القضايا وسبل تعزيز العمل العربى المشترك خدمة لقضايا الأمتين العربية والإسلامية".

كما استقبل الأمير فيصل اليوم وكيلة وزارة الدفاع الأمريكى للشئون السياسية كريستين ورموث ، حيث بحثا علاقات الصداقة والتعاون بين الأردن وأمريكا فى مختلف المجالات والتطورات الراهنة فى المنطقة.

من جانبه غادر الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولى العهد السعودى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية جدة مساء اليوم متوجها إلى الكويت.

ويرأس ولى العهد السعودى وفد المملكة المشارك فى الاجتماع الطارئ لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجى الذى سيعقد فى وقت لاحق اليوم بالعاصمة الكويت.
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مصر 365

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