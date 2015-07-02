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"حقوق الإنسان" الدولى يتبنى يدين تدهور الأوضاع الإنسانية فى سوريا

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"حقوق الإنسان" الدولى يتبنى يدين تدهور الأوضاع الإنسانية فى سوريا "حقوق الإنسان" الدولى يتبنى يدين تدهور الأوضاع الإنسانية فى سوريا
تبنى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة اليوم الخميس قرارا يدين تدهور الأوضاع الإنسانية فى سوريا والاستهداف العشوائى للمدنيين وأعمال العنف التى تثير التوترات الطائفية ، مؤكدا التزامه القوى بسيادة واستقلال ووحدة الأراضى السوري.

وأدان القرار الأممى - الذى جاء بأغلبية 29 صوتا مقابل امتناع 12 دولة ومعارضة 6 دول - تدمير التراث الثقافى لسوريا ، فضلا عن النهب المنظم والاتجار فى الممتلكات الثقافية ، معربا فى الوقت ذاته عن القلق العميق إزاء النتائج التى توصلت إليها اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق فى سوريا وما تناوله تقريرها من أدلة فيما يتعلق بالتعذيب وإعدام الأشخاص المسجونين ، مطالبا السلطات السورية بالتعاون مع مجلس حقوق الانسان ولجنة التحقيق عن طريق منح اللجنة الوصول الفورى وغير المقيد إلى جميع أنحاء سوريا .

وأبدى القرار دعمه الكامل للجهود الدبلوماسية التى يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للازمة السورية "ستيفان دى ميستورا " ، والرامية إلى إيجاد حل سياسى على أساس البيان جنيف بما فى ذلك تشكيل هيئة الحكم الانتقالى مع سلطات تنفيذية كاملة .

كما أدان القرار - بشدة - استمرار استخدام الأسلحة الكيميائية فى سوريا بما فى ذلك غاز الكلور المحظور بموجب القانون الدولى ، مطالبا سوريا باحترام التزاماتها الدولية ، بما فى ذلك أن تعلن برنامجها الكيماوى بالكامل والقضاء عليه فى مجمله .

وفى الوقت الذى أدان فيه القرار انتهاكات حقوق الإنسان من قبل السلطات السورية والميليشيات التى تقاتل نيابة عنها ، لا سيما حزب الله وعصائب أهل الحق الحق ولواء أبو الفضل العباس.. ندد أيضا بالأعمال الإرهابية التى يقوم بها تنظيم "داعش" وجبهة النصرة وغيرهما من الجماعات المتطرفة.

وطالب القرار ، الذى اعتمده مجلس حقوق الانسان ، السلطات السورية وجميع الأطراف الأخرى فى النزاع بعدم إعاقة الوصول الفورى والكامل للجهات الإنسانية الفاعلة فى الأمم المتحدة بالمساعدات إلى كافة المناطق ، بما فيها المناطق المحاصرة ، داعيا الدول الأعضاء بالمجلس إلى تمويل نداءات الأمم المتحدة الإنسانية لمساعدة الشعب السورى .
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