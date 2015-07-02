4 خطوات لتنظيف غسالة الأطباق

من الضروري تنظيف غسالة الأطباق مرّة كلّ شهر، لضمان استمراريتها، باتباع الخطوات الآتية:

الخطوة الأولى:

امسحي الجزء الخارجي بفوطة مبلّلة بالماء المضاف إليه الخل الأبيض.

الخطوة الثانية:

أفرغي غسّالة الأطباق تماماً عن طريق فصل الرفوف والأدراج، واحرصي على إزالة أي مادة لزجة عالقة في الداخل، لأنها لا تعوق الصرف الصحي فحسب، بل قد تؤدي أيضاً إلى تلف الجهاز!

الخطوة الثالثة:

املئي وعاء غسالة الأطباق بكوب من الخل الأبيض، وأغلقي بابها، من ثم قومي بتشغيلها من خلال دورة الماء الساخن، ما يؤدي إلى إزالة الشحوم والأوساخ، وحتى أي روائح عفن.

الجدير بالذكر أنه يمكن استخدام عصير الليمون الحامض بدلاً من الخل لتحقيق النتيجة عينها، إلا أن الأخير يمكن أن يترك بقعاً في الداخل.

الخطوة الرابعة:

قومي بنثر فنجان من "كاربونات الصوديوم" في الجزء السفلي من الجهاز، من ثم شغلّيه في دورة قصيرة من الماء الساخن، لتلاحظي بعدها الرائحة الذكية التي تفوح من داخل غسالة الأطباق.

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