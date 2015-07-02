أخبار عاجلة

صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

4 خطوات لتنظيف غسالة الأطباق

Google+ Print
4 خطوات لتنظيف غسالة الأطباق 4 خطوات لتنظيف غسالة الأطباق

الخميس 02-07-2015 17:23

من الضروري تنظيف غسالة الأطباق مرّة كلّ شهر، لضمان استمراريتها، باتباع الخطوات الآتية:

الخطوة الأولى:
امسحي الجزء الخارجي بفوطة مبلّلة بالماء المضاف إليه الخل الأبيض.

الخطوة الثانية:
أفرغي غسّالة الأطباق تماماً عن طريق فصل الرفوف والأدراج، واحرصي على إزالة أي مادة لزجة عالقة في الداخل، لأنها لا تعوق الصرف الصحي فحسب، بل قد تؤدي أيضاً إلى تلف الجهاز!

الخطوة الثالثة:
املئي وعاء غسالة الأطباق بكوب من الخل الأبيض، وأغلقي بابها، من ثم قومي بتشغيلها من خلال دورة الماء الساخن، ما يؤدي إلى إزالة الشحوم والأوساخ، وحتى أي روائح عفن.
الجدير بالذكر أنه يمكن استخدام عصير الليمون الحامض بدلاً من الخل لتحقيق النتيجة عينها، إلا أن الأخير يمكن أن يترك بقعاً في الداخل.

الخطوة الرابعة:
قومي بنثر فنجان من "كاربونات الصوديوم" في الجزء السفلي من الجهاز، من ثم شغلّيه في دورة قصيرة من الماء الساخن، لتلاحظي بعدها الرائحة الذكية التي تفوح من داخل غسالة الأطباق.

شاهدي أيضاً:

بالفيديو:كيف تزيلين أحمر الشفاه عن الملابس؟

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح»

بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح»

بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك

بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك

بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير

بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير

بالفيديو.. رد الفريق شفيق على شائعة قيادته انقلابًا عسكريًا

بالفيديو.. رد الفريق شفيق على شائعة قيادته انقلابًا عسكريًا