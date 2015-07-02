افتتاح أول مطار سعودى خاص فى المدينة المنورة

افتتحت السعودية فى المدينة المنورة الخميس مطارا بكلفة مليار دولار لنقل اعداد متزايدة من الحجاج فى ما يعتبر أول مطار للقطاع الخاص فى المملكة.

وأفادت وسائل اعلام محلية أن الملك سلمان بن عبد العزيز سيدشن مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولى فى المدينة المنورة، ويقوم نحو مليونى شخص سنويا بزيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة إبان موسم الحج الذى يصادف فى سبتمبر العام الحالي.

وأصبح مطار المدينة المنورة المحلى دوليا بسبب "أهمية ودور قطاع النقل الجوى فى خدمة الحجاج وزوار المسجد النبوي" وفقا للموقع الإلكترونى للشركة المشغلة للمطار.

وقد فاز كونسورتيوم "طيبة" بعقد فى أكتوبر 2011 للبناء والتشغيل والنقل مع الهيئة العامة للطيران المدنى فى المملكة، ويضم الكونسورتيوم شركة مطارات تركيا جنبا إلى جنب مع الشركات المحلية مثل الراجحى وسعودى اوجيه، وأكدت "طيبة" أن المشروع "يمثل أول شراكة بين القطاعين العام والخاص فى المطارات" فى السعودية.

وأعلنت الشركة التركية ان قدرة مطار المدينة المنورة سنويا سترتفع من 5,7 مليون مسافر العام الماضى إلى ثمانية ملايين، قبل أن ترتفع الى 12 مليون مسافر بحلول انتهاء العقد ومدته 25 عاما لتشغيل المرفق.

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