مفكر مغربى: إسرائيل هى الفيروس الحقيقى الذى يهدد المنطقة العربية

قال المفكر المغربى محمد نور الدين أفاية، إن المتطرفين الجدد استفادوا من تشويه وتخريب كل ما هو تنويرى فى مجتمعاتنا العربية، مضيفا إن إسرائيل هى الفيروس الحقيقى الذى يهدد المنطقة العربية.

وأوضح المفكر المغربى خلال حواره مع الإعلامى محمود الوروارى مقدم برنامج "منارات" المذاع على شاشة "العربية" أن هناك تحالفا موضوعيا على الأرض السورية ما بين المتطرفين وإسرائيل بهدف تفجير العالم العربى من داخله.

وأضاف أن المجتمعات العربية عاشت طوال العقود الأخيرة تحت تحالف الاستبداد والفساد والتدين السطحى، مؤكدا أن النزعة التكفيرية كانت موجودة عند فرق الخوارج فى جميع مراحل التاريخ الإسلامى.