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القبض على هارب وبحوزته 10 كيلو من مخدر البانجو

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القبض على هارب وبحوزته 10 كيلو من مخدر البانجو القبض على هارب وبحوزته 10 كيلو من مخدر البانجو
ألقت الأجهزة الأمنية بنجع حمادى اليوم الخميس، برئاسة النقيب محمد حسن أبو قريع، معاون وحدة مباحث نجع حمادى، القبض على هارب من قضية شروع فى قتل، وبحوزته 10 كيلو بانجو وبندقية آلية.

تلقى اللواء عادل عبد العظيم أيوب، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادى، يفيد ضبط وليد.م.ا، عاطل، والصادر ضده قرار من النيابة العامة بضبطه وإحضاره فى قضية شروع فى قتل، بحوزته 10 كيلو من نبات البانجو المخدر، وبندقية آلية، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وجارى تحرير محضر بالواقعة وأخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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