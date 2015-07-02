ضبط أحد أكبر تجار المخدرات متلبسًا ببيع الأفيون فى قنا

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لجنوب الصعيد، برئاسة اللواء أحمد الخولى، رئيس الإدارة وإشراف العقيد مروان العيسوى، رئيس الإدارة لمنطقة جنوب الصعيد من ضبط تاجر مخدرات سابق اتهامه فى 11 قضية "حيازة مخدرات وسلاح" أثناء بيعه أفيونًا لأحد عملائه فى قنا.

كانت معلومات وردت لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بجنوب الصعيد باتجار"عيد ، ع" - 60 سنة عاطل - فى المواد المخدرة فنصب الرائدين ياسر صقر، وأحمد حفنى ضباط الإدارة أكمنة له بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف بقنا وضبطاه أثناء بيعه 500 جرام أفيون لـ"حسن .ج " وبحوزته بندقية آلية وكمية من الذخيرة فتحفظا عليهما والمضبوطات والسيارة، التى يستقلها تاجر المخدرات.. تحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات.