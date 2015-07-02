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طائرات التحالف تقتل العشرات من عناصر داعش فى سنجار

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طائرات التحالف تقتل العشرات من عناصر داعش فى سنجار طائرات التحالف تقتل العشرات من عناصر داعش فى سنجار
أفاد مصدر فى قوات البيشمركة بان طائرات التحالف شنت اليوم الخميس غارات مكثفة على مواقع داعش داخل مدينة سنجار شمال غرب بغداد فقتلت العشرات منهم ودمرت وأحرقت المواقع والعربات.

وقال، القائد الميدانى لقوات البيشمركة قاسم سمير، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن "طائرات التحالف قصفت وبشكل عنيف ومتكرر مواقع داعش غربى حى النصر وسط مدينة سنجار وقتلت العشرات من عناصر التنظيم".
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