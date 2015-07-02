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الأمم المتحدة تدين الهجمات الإرهابية في شمال سيناء وتؤكد وقوفها مع مصر في حربها ضد الإرهاب

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الأمم المتحدة تدين الهجمات الإرهابية في شمال سيناء وتؤكد وقوفها مع مصر في حربها ضد الإرهاب الأمم المتحدة تدين الهجمات الإرهابية في شمال سيناء وتؤكد وقوفها مع مصر في حربها ضد الإرهاب

أدان الأمين العام للأمم المتحدة  الهجمات الإرهابية  في شمال سيناء والتى نتج عنها مقتل 17 مجند وضابط وأصابة 13 أخرين ، ونثل بان كي مون  تعازيه لأسر الضحايا وإلى المصرية.
> وأكد في بيان له أن الأمم المتحدة تقف راسخة مع شعب في حربها ضد الإرهاب.

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