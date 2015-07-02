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اعتماد 150 مليون جنيه لحفر آبار ومحطات مياه الشرب بالوادي الجديد

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اعتماد 150 مليون جنيه لحفر آبار ومحطات مياه الشرب بالوادي الجديد اعتماد 150 مليون جنيه لحفر آبار ومحطات مياه الشرب بالوادي الجديد

أرشيفية

أعلنت محافظة الوادي الجديد اليوم، الخميس، اعتماد الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي مبلغ 150 مليون جنيه لحفر 10 آبار شرب جديدة مع إقامة 10 محطات مياه شرب على هذه الآبار.

صرحت المهندسة منى محمد علي، مدير إدارة التخطيط ومتابعة المشروعات بالوادي الجديد، “إنه سيتم خلال الفترة القليلة المقبلة طرح هذا المشروع للبدء في تنفيذه خلال العام المالي الجديد 2015/2016، كما أنه سيتم حفر هذه الآبار الجديدة مع إقامة محطات تنقية على هذه الآبار لخدمة الأهالي بالمراكز الإدارية الخمسة بالمحافظة”.

وأوضحت منى أنه سيتم حفر 10 آبار مع إقامة 10 محطات تنقية بواقع 3 محطات بمركز الخارجة “حي المجاهدين – الامتداد العمراني بالخارجة – قرية بولاق”، و3 محطات بمركز الفرافرة “قرية أبو منقار – قرية الكفاح – مدينة الفرافرة”، ومحطتين بمركز الداخلة “قرية الأمان بغرب الموهوب – الامتداد العمراني في مدينة موط”، ومحطة بمدينة باريس والأخيرة في مدينة بلاط.

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