بالصور..إزالة 30 حالة تعدي على مساحة 76 فدان تابعة لأملاك الدولة بالأقصر

تمكنت سلطات مدينة إسنا جنوب الأقصر من إزالة 30 حالة تعدي مساحة 76 فدان تابعة لأملاك الدولة خلال حملة مكبرها قادة محمد سيد سليمان رئيس المدينة بمنطقة الطريق الصحراوى بقرية النمسا .

ونجحت المعدات التابعة للوحدة المحلية في رفع مخلفات المبانى والأسوار والغاء وصلات الكهرباء التي قام المتعدين من خلالها بسرقه التيار الكهربائى من الخط العمومى للطريق الصحراوي.

وأكد سليمان علي ان الحملات مستمرة لعودة املاك الدولة وإقامة عليها مصالح خدمية .