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25.32 % نسبة النجاح بالثانوية الزراعية بالأقصر و59.2 % للتجارى والفندقى

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25.32 % نسبة النجاح بالثانوية الزراعية بالأقصر و59.2 % للتجارى والفندقى 25.32 % نسبة النجاح بالثانوية الزراعية بالأقصر و59.2 % للتجارى والفندقى

محافظة الأقصر

اعتمد محمد بدر محافظ الأقصر نتيجة إمتحانات الدبلومات الفنية بالمحافظة بنسبة 25.32 % للثانوى الزراعى و49.62 % للصناعى و59.2 % للتجارى والفندقى .

وقال عبد الجواد عبد العال أحمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر إجمالى عدد الطلاب الذين حضروا إمتحانات الدبلوم الثانوى الزراعى 1647 طالب وطالبة داخل 3 لجان بالقرنة وأرمنت وإسنا نجح منهم 417 فقط بنسبة 25.32 % بينما حضر إمتحانات الثانوى الصناعى 62 ألفا و237 طالب وطالبة نجح منهم 30 ألفا 881 بنسبة 49.62 % .

وأضاف عبد العال بأن عدد المتقدمين الحضور لإمتحان الثانوى التجارى والفندقى بلغ 33 ألفا و997 طالب وطالبة نجح منهم 20 ألفا و113 بنسبة 59.2 % وجاءت الطالبة مارييت ممدوح جابر مراد فى المركز الأول على مستوى الجمهورية بمجموع 539 درجة بنسبة 94.5 % .

واعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر عن الاعداد لاحتفالية كبري يتم التنسيق لها لتكريم كافة المتفوقين بالمراحل التعليمية المختلفة بالمحافظة خلال هذا العام الدراسي برعاية وحضور محافظ الأقصر.

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