قبول 50 طالب بكلية الصيدلة بجامعة جنوب الوادي بالعام الجامعي 2015/2016‎

وافق مجلس جامعة جنوب الوادي برئاسة الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة بشأن اضافة دبلوم الدراسات العليا في الفيزياء لبرنامج “تصميم وتوصيف أنظمة الطاقة الشمسية” التابع للمشروعات المشتركة مع الاتحاد الأوروبي الى لائحة كلية العلوم بالجامعة كما وافق على فتح باب القيد والتسجيل لطلاب الدراسات العليا بالعام الجامعي 2015/2016 بكليات الجامعة طبقاً للمواعيد المحددة لكل كلية وقرر المجلس انشاء عيادة طبية للعلاج الطبيعي خاصة بكلية العلاج الطبيعي لخدمة العملية التعليمية والمرضى .

وأشار رئيس الجامعة أن المجلس وافق على تخصيص قطعة أرض مساحتها 20 فدان بأرض الجامعة بقنا لإنشاء مركزاً للعلاج الطبيعي والتأهيل بصعيد مصر وأضاف أن المجلس وافق على قبول عدد 50 طالب وطالبة من طلاب الثانوية العامة القسم العلمي بكلية الصيدلة بجامعة جنوب الوادي بالعام الجامعي 2015/2016.

> وقال رئيس الجامعة أن المجلس وافق على القواعد المنظمة للتحويل ونقل القيد من والى كليات الجامعة ومعاهدها في العام الجامعي 2015/2016 وأيضاً ضوابط قبول الطلاب المفصولين من الكليات والمعاهد في احدى الكليات التي تطبق نظام الانتساب الموجه للعام الجامعي القادم وكذلك ضوابط قبول الطلاب المعاقين والمكفوفين بالجامعة وأيضاً الطلاب الحاصلين على درجة الليسانس والبكالوريوس الراغبين في الالتحاق بإحدى الكليات بنظام الانتساب العام في العام الجامعي 2015/2016.

> وأشار رئيس الجامعة أن المجلس وافق على بروتوكول التعاون مع المنظمة الدولية للتعاون الزراعي مشروع تسويق ولوجستيات الأعمال الزراعية المتطورة “أمل” مايو 2015

ووافق المجلس على بروتوكول تعاون بين الجامعة متمثلة في كلية الآداب قسم الجغرافيا ومحافظة البحر الأحمر، كما وافق المجلس على التعيين في درجة أستاذ لكلا من الدكتور محمود بخيت علي والدكتورة سهير أحمد حمدي بكلية العلوم ومنح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ للدكتور عبد العزيز شيبة عبد الرحمن بكلية الزراعة والتعيين في درجة مدرس لكلا من نورا حسن يوسف وأسماء عادل عبد المجيد بكلية العلوم والحسين البدري الضوي ومحمد عبد الفتاح مدني وعاطف محمد حسين بكلية الطب البيطري ويسري سالم محروس بكلية الآثار وحازم هاشم أحمد ومصطفى محمد خضري وحسام الدين محمد محمود ومحمد عطيتو حامد ومصطفى عبد الرازق أحمد ومي رفعت محمد ووائل محمد وجدي بكلية الطب.

ووافق المجلس على منح درجة الدكتوراه لكلا من محمد عبد الهادي عبد السميع وعلي ثابت ابراهيم واكرام محمد طلعت بكلية التربية بقنا ومحمد يوسف صالح بكلية الطب البيطري وفهد نايف محمد بكلية التربية الرياضية وهبة محمد قبيصي وهالة محمد صخر أحمد وهبة أحمد عثمان بكلية الطب ومنح درجة الماجستير لعدد 22 بكليات الجامعة المختلفة.

كما وافق المجلس على منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية دور مايو درجة البكالوريوس في العلوم والتربية والليسانس في الآداب والتربية وعددهم 231 طالب تعليم عام بكلية التربية ومنح الطالبات الناجحات بالسنة النهائية دور مايو درجة البكالوريوس في الطفولة والتربية وعددهم 103 طالبة شعبة الطفولة بكلية التربية بقنا ومنح الطلاب الناجحين في السنة النهائية دور مايو 2015 درجة الليسانس في الآثار وعددهم 98 طالباً من كلية الآثار.