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ميناء دمياط يستقبل7سفن متنوعة اليوم

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ميناء دمياط يستقبل7سفن متنوعة اليوم ميناء دمياط يستقبل7سفن متنوعة اليوم
قال ممدوح الشيطي المتحدث الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أن الميناء استقبل اليوم عدد (2) سفينة حاويات ، وعدد (5) سفينة بضائع عامة، وغادر الميناء عدد (1) سفينة حاويات ، و عدد (9) سفينة بضائع عامة .

وأشار الشيطى أن ميناء دمياط استقبل السفينة ( BARKO ) محملة بكمية 19268 طن ذرة .
>و بذلك يصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء ( 18 ) سفينة ، وبالمخطاف الخارجي للميناء ( 10 ) سفينة فى انتظار إتمام إجراءات الدخول، و في السياق نفسه أضاف الشيطي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال بالميناء يبلغ اليوم 62751 طن قمح.

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