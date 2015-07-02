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الانتهاء من إنارة قرى الشب بالوادى الجديد بالطاقة الشمسية بمنحة إماراتية

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الانتهاء من إنارة قرى الشب بالوادى الجديد بالطاقة الشمسية بمنحة إماراتية الانتهاء من إنارة قرى الشب بالوادى الجديد بالطاقة الشمسية بمنحة إماراتية
قال عادل عباس رئيس مركز ومدينة باريس بالوادى الجديد فى تصريح صحفى اليوم الخميس أنه تم الانتهاء من مشروعات توصيل التيار الكهربائى لقرى الشب جنوب مركز باريس بتكلفة إجمالية بلغت 15 مليون جنيه كمنحة من دولة الإمارات حيث تم تركيب 788 بطارية و800 خلية شمسية تم تركيبها فى 480 منزلا بـ4 قرى بوادى الشب جنوب مركز باريس تمهيد لتوطينها بالمنتفعين من شباب الخريجيين على مستوى الجمهورية .

وأضاف عباس أن رئاسة المركز بالتنسيق مع ديوان عام المحافظة وجهات الاختصاص تواصل استكمال توصيل المرافق وتدعيم القطاعات الخدمية بقرى الشب الأربعة بكافة الإمدادات والأجهزة والسيارات تمهيدا لتسكينها خلال الفترة القادمة.

كما تم الإعلان عن شغل مناصب رؤساء قرى منطقة الشب الاربعة لافتتاحها بعد الانتهاء من كافة مراحل التجهيز لإعلانها منطقة سكنية وزراعية يتم إضافتها لخريطة مركز ومدينة باريس .
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