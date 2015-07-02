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بالصور .. ضبط 4768 زجاجة مشروبات كحولية بمطروح

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أعلن مدير أمن مطروح اللواء العنانى حمودة، فى تصريحات صحفية اليوم، الخميس، عن تمكن ضباط المباحث من ضبط 4768 زجاجة مشروبات كحولية بمنزل متهم ومطلوب فى عدة قضايا مختلفة.
>اليوم السابع -7 -2015

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة مطروح، عن قيام محمد ع . م . م ( 68 سنة ) صاحب محل، ومقيم بشارع الإمام مالك بمرسى مطروح، والسابق اتهامه فى قضية آداب عامة، ومطلوب في عدة أحكام للاتجار فى المشروبات الكحوليةـ ويتخذ مسكنه مكانًا لممارسة نشاطه الإجرامى وتخزين المشروبات الكحولية، فتم تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة وضبطه وبحوزته عدد 4768 زجاجة مشروبات كحولية مختلفة الأشكال والأنواع.
>اليوم السابع -7 -2015

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بدون ترخيص، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
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