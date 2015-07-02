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إصابة عاملين فى مشاجرة على خلافات المصاهرة بالمنيا

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إصابة عاملين فى مشاجرة على خلافات المصاهرة بالمنيا إصابة عاملين فى مشاجرة على خلافات المصاهرة بالمنيا
أصيب عامل قبطى، وآخر مسلم بعزبة الكيلو بمركز مغاغة بالمنيا، بجرح نافذ فى الصدر ورش فى الذراع الأيسر، إثر مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء مع 3 أشخاص بسبب خلافات المصاهرة.

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى مدير أمن المنيا، إخطاراً، من اللواء هشام نصر مدير البحث الجنائى بالمديرية، يفيد بحدوث مشاجرة ومصاب بعزبة الكيلو بمركز مغاغة بالمنيا.

وعلى الفور انتقلت قوات من مركز الشرطة وبالفحص تبين ان المشاجرة نشبت بين كلاً من : "مشير مكرم فلوبس، 30 سنة، ،عامل" ،مصاب برش نافذ فى الصدر ،على يد 3 اشقاء وهم : "مينا محروس خ بحوزته فرد خرطوش،وايمن محروس ،وهانى محروس بحوزته سلاح ابيض، وجميعهم مقيمون بعزبة الكيلو بمركز مغاغة ،وتبين ان المشاجرة بسبب المصاهره ".

وأسفر الحادث عن إصابة الأول "مشير مكرم فلوبس ،وشخص اخر مسلم يدعى "سيد شعبان احمد 65 سنه ،مزارع تصادف مروره بجوار المشاجرة فإصيب بطلق نارى رش خرطوش بالزراع الايسر،وتم تحرير المحضر اللإزم رقم 4200 لسنة 2015 ادارى مركز مغاغة ،وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقيهم العلاج والاسعافات الاولية،وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
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