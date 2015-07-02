أخبار عاجلة

صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الطالبة الثانية بالتعليم الفنى: توقعت المركز الأول لأنى كنت بذاكر كتير

Google+ Print
الطالبة الثانية بالتعليم الفنى: توقعت المركز الأول لأنى كنت بذاكر كتير الطالبة الثانية بالتعليم الفنى: توقعت المركز الأول لأنى كنت بذاكر كتير
عمت حالة من الفرحة في منزل الطالبة نجلاء محمد شحاتة النبراوي ابن قرية دمرو التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية الطالبة بالتعليم الفني التجاري بنظام 3 سنوات والتي تلقت اتصالا هاتفيا من الدكتور محمد يوسف وزير الدولة للتعليم الفني والتدريب بحصولها على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في التعليم الفني التجاري بنظام الـ3سنوات.

وقالت الطالبة "نجلاء"لـ"اليوم السابع" أنها تشعر بسعادة بالغة بحصولها على المركز الثاني على مستوى الجمهورية ، مضيفة : كنت أمل في الحصول على المركز الأول لأني كنت بذاكر كتير.

وأضافت كانت تذهب إلى المدرسة في الصباح ومنها الدروس الخصوصية وعقب انتهاء الدروس تجلس في غرفتها وتذاكر لأكثر من 9ساعات ، و أن والدها يعمل عامل في مسجد بالقرية ولديها شقيق وحيد بالصف الثاني الثانوي التجاري ووالدتها ربة منزل.

وأضافت أنها تتمنى أن تلتحق بكلية التجارة إلا أنها قررت الالتحاق بالمعهد الفني الصحي حتى تتمكن من العمل بأحد المستشفيات نظرا لظروف أسرتها المعيشية البسيطة.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365