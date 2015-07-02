الطالبة الثانية بالتعليم الفنى: توقعت المركز الأول لأنى كنت بذاكر كتير

عمت حالة من الفرحة في منزل الطالبة نجلاء محمد شحاتة النبراوي ابن قرية دمرو التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية الطالبة بالتعليم الفني التجاري بنظام 3 سنوات والتي تلقت اتصالا هاتفيا من الدكتور محمد يوسف وزير الدولة للتعليم الفني والتدريب بحصولها على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في التعليم الفني التجاري بنظام الـ3سنوات.

وقالت الطالبة "نجلاء"لـ"اليوم السابع" أنها تشعر بسعادة بالغة بحصولها على المركز الثاني على مستوى الجمهورية ، مضيفة : كنت أمل في الحصول على المركز الأول لأني كنت بذاكر كتير.

وأضافت كانت تذهب إلى المدرسة في الصباح ومنها الدروس الخصوصية وعقب انتهاء الدروس تجلس في غرفتها وتذاكر لأكثر من 9ساعات ، و أن والدها يعمل عامل في مسجد بالقرية ولديها شقيق وحيد بالصف الثاني الثانوي التجاري ووالدتها ربة منزل.

وأضافت أنها تتمنى أن تلتحق بكلية التجارة إلا أنها قررت الالتحاق بالمعهد الفني الصحي حتى تتمكن من العمل بأحد المستشفيات نظرا لظروف أسرتها المعيشية البسيطة.



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