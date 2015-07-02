أرقام في الجول – عبد الله السعيد ينفجر في وجه خصوم الأهلي

في واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم ظهر عبد الله السعيد متعملقا مع الأهلي أمام الترجي الرياضي التونسي في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في الكونفدرالية الإفريقية.

ويقدم FilGoal.com أرقام وإحصائيات السغيد في المباراة نقلا عن شركة كورة ستاتس المتخصصة في الأرقام والإحصائيات الرياضية.

السعيد لعب 90 دقيقة، مرسلا 62 تمريرة لزملائه في الأهلي. وصل منها 53 بشكل صحيح لأحد رفاقه في أرض الملعب.

نسبة التمريرات الناجحة لعبد الله السعيد بلغت 85% وهو متوسط جيد للغاية بالنسبة لصانع لعب يتعرض للرقابة والضغط أغلب دقائق اللعب.

تهديد

لم يكتف عبد الله السعيد بدور الرابط بتمريراته، بل هدد خصوم الأهلي كذلك بثماني محاولات على مرمى الترجي.

سجل هدفي من أصل 4 كرات ذهبت بي الخشبات الثلاث للترجي وله مراوغة ناجحة.